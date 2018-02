Dany Boon de retour à Tours

La photo du jour d'Info-Tours.fr.

En général, à chaque fois que Dany Boon sort un film, il vient le présenter à Tours.

La Ch'tite famille n'a donc pas échappé à la règle cette semaine avec l'organisation d'une avant-première au CGR Centre.

Le pitch :

Valentin D. (Dany Boon) et Constance Brandt (Laurence Arné), un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère (Line Renaud), son frère (Guy Lecluyse) et sa belle-sœur (Valérie Bonneton) débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !

Le film sortira le 28 février. Voici la bande annonce :

Morgan Morvan