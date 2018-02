Neige : des difficultés de circulation vendredi

Les flocons étaient gros dans la matinée...

Comme prévu, de nouvelles averses de neige se sont abattues sur la Touraine ce vendredi, en attendant un redoux avec l'arrivée probable de la pluie dans l'après-midi puis une accalmie ensoleillée samedi.

Quelques centimètres recouvrent donc les routes, jusqu'à 3, de quoi entraîner des perturbations. Point global à la mi-journée :

"La circulation sur le réseau prioritaire (environ 1 500 km) est devenue délicate sur tout le département, voire difficile sur quelques points particuliers pour les poids-lourds notamment pour la RD 751 entre Azay-le-Rideau et Chinon, la RD 910 entre Monnaie et Autrèche et les RD 938 / RD 959 à La Membrolle-sur-Choisille, ou encore la RN 10 entre Château-Renault et Autrèche" indique le Conseil Départemental.



"Tous les camions de déneigement / salage sont sur ce réseau pour le dégager dans les prochaines heures mais tant que la neige tombe, une pellicule se reforme aussitôt. Il faudra attendre la fin des précipitations pour retrouver de meilleures conditions de circulation." Cela semble d'ailleurs se calmer sur Tours ce midi.

Pour les transports tourangeaux, Fil Bleu dit (à 13h30) :

La ligne 14 est perturbée : Retour à l'itinéraire normal entre Santé Alliance <> Lycée Grandmont. Les bus sont toujours déviées entre Lycée Grandmont <> Arsonval <> Avenue de Bordeaux <> Avenue du Grand Sud



La ligne 51 ne dessert pas l'arrêt Croix Julia.



Les lignes suivantes ne circulent pas : 30, 31, 52, 53, 54, 56, 115 et ligne C



Les secteurs suivant ne sont pas desservis :

Bergeonnerie : ligne 15

Ste Ragedonde et Chambrerie : ligne 12

Cèdres-Mésangerie : ligne 18

Pour le reste, ça va.

Les camions de plus de 7,5 tonnes doivent s'attendre à être bloqués en remontant vers Paris, il leur est conseillé de prendre l'A28 au Nord de Tours.



A la SNCF, retards importants (jusqu'à 1h15 à St-Pierre-des-Corps). L'état du trafic est à découvrir ici.

Photos par Laetitia, vendredi matin à Ambillou.