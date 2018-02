Tours'N'Man recherche des bénévoles

L'événement des grands sportifs aura lieu en juin.

Sur Info Tours, on vous a déjà parlé de Tours'N'Man : le 10 juin dès 7h du matin, cette course inspirée du triathlon et de l’Iron Man s’élancera du parc des expositions. Les 300 à 500 concurrents attendus pour cette première édition partiront alors pour, dans l’ordre : 3,8km de natation dans les eaux du Cher puis 180km de vélo sur l’ouest de la Touraine et enfin 42km195 de course sur Tours Sud.

Ce Tours’N'Man s’adressera aux sportifs et aux amateurs de grosses performances, mais l’objectif est aussi d’en faire « un spectacle » pour le grand public avec par exemple plusieurs passages des marathoniens sur le site du parc expo afin que les spectateurs puissent les applaudir.

A 4 mois du jour J, les organisateurs recherchent des bénévoles prêts à faire partie de l'aventure (pas besoin de courir le marathon)... 350 personnes sont déjà motivées, il en faudrait au moins autant pour que l'événement se déroule dans de bonnes conditions.

Pour plus d'infos, il y a la rubrique "Devenir Bénévole" sur le site de l'événement.