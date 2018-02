INSOLITE : Les 3 projets les plus WTF de Make in Loire Valley

Vous n'allez pas en croire vos yeux.

Make in Loire Valley, saison 2... Lancée ce lundi 5 février, l'opération va durer 2 mois. L'idée : comme en 2016, accentuer la communication sur des projets professionnels, associatifs ou artistiques innovants venus de la région Centre-Val de Loire et qui ont besoin d'un coup de pouce des internautes pour décoller. Une campagne de "crowfunding" qui réunit 48 projets en région Centre-Val de Loire. Et comme pour toute campagne de financement participatif, si on se retrouve pleinement dans certains projets, on a aussi cligné des yeux à plusieurs reprises en en voyant d'autres. Des projets parfois étonnants, étranges mêmes, mais qui en disent longs également sur la mode du financement participatif avec ses qualités et ses défauts...

Après notre Top 3, retrouvez donc notre WTF 3, les projets les plus étranges...

Botanica : Découvrir les capacités fantastiques des plantes... Alors on vous voit venir : capacités fantastiques des plantes, tout de suite vous pensez aux herbes qui font sourire. On vous arrête : Botanica est dans un autre registre et vous parle de plantes au sens large et général. Bon pour tout vous dire, on a eu beau relire 15 fois le pitch, le donner en explication de texte à des élèves de Terminale littéraire pour qu'ils nous l'explicitent, ce projet reste pour nous un mystère.

Son idée : Créer une performance artistique reposant sur un dispositif inter-espèces. D'un côté un humain, de l'autre une plante. Les deux reliés grâce à la technologie vont procréer artistiquement.

L'objectif : 6000 euros

Notre avis : Alors on sait pas vous, mais nous quand on nous propose de procréer avec des plantes, on a tendance à trouver ça louche. Finalement vous êtes sûrs qu'on parle pas de plantes qui font sourire ?

Si le coeur vous en dit, vous pouvez tout de même soutenir le projet ici.

Work'in Tours : Pour financer ses bureaux tranquilou bilou... Bon là on est clairement dans l'idée "so tendance" : l'espace coworking, vous savez ces bureaux ouverts recueillant plusieurs entreprises et indépendants pour créer de l'émulation, mais aussi partager les frais. Le propos n'est pas nouveau me direz-vous, c'est vrai. Sauf que là, Work'in Tours va plus loin en poussant le concept en un super combo : bureaux de coworking cools + crowfunding et communication 2.0 = Tendance 2018 à 1000 %

Son idée : Financer la partie numérique de la salle de réunion: l'écran TV pour vos présentations, un système audio conférence , les périphériques...

L'objectif : 1000 euros

Notre avis : On sait bien qu'aujourd'hui on peut faire financer n'importe quoi comme idée avec du crowfunding, mais pour des meubles de bureau, il y a le marchand suédois pour ça, en plus il parait que c'est pas cher. Si le coeur vous en dit, vous pouvez tout de même soutenir le projet ici.

Le Coffe Cat : Le pouvoir des chats.. Un jour les chats domineront le monde c'est bien connu. Ils ont déjà envahi Internet avec leur mignoncité atroce à faire chialer le plus super-méchant de tous les temps et maintenant ils s'attaquent à nos espaces de vie les plus primordiaux comme les cafés.

Son idée : ouvrir le premier café des chats à Bourges.

L'objectif : 1 500 euros.

Notre avis : Il y a pas autre chose à ouvrir en priorité à Bourges non ? (Blague de relou tourangeau condescendant envers le reste de la région). Non vraiment non, surtout qu'en plus tout le monde le sait depuis Les Nuls : Les chats c'est tous des branleurs :

Si le coeur vous en dit, vous pouvez tout de même soutenir le projet ici.