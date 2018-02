Belle soirée enneigée à Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Depuis 14h mardi après-midi, 8 à 15cm de neige sont tombés en Indre-et-Loire. Comme on vous l'explique ici cela crée des perturbations sur la route et dans les transports mais, on ne va pas se le cacher, c'est aussi très joli ! Une telle quantité de poudreuse il n'y a pas eu ça depuis bien longtemps en Touraine... Les photographes vont s'en donner à coeur joie dans les prochaines heures. Dans notre équipe, Delphine Nivelet a sorti son objectif dès l'arrivée des premiers flocons en centre-ville à Tours, voici son reportage (n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos clichés) :