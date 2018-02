Neige en Touraine : les poids lourds stoppés pour la nuit sur l'A10

Le point sur les perturbations mercredi soir dans le département.

La neige s'est arrêtée de tomber en Indre-et-Loire. Depuis mardi après-midi, on a accumulé une quinzaine de centimètres dans plusieurs coins de la Touraine, pas loin de 10cm à Tours. C'est très joli, comme le montre cette photo presque romantique prise à Tours ce 6 février au soir, mais c'est aussi bien galère...

Le bilan des perturbations à 18h15 :

Les grands axes de la métropole de Tours sont dégagés. La circulation peut s'y effectuer dans de relativement bonnes conditions. Le réseau à deux fois deux voies est totalement déneigé. C'est souvent plus délicat sur le réseau secondaire même si des engins de déneigement ont été mobilisés toute la matinée.

Les poids lourds sont déviés depuis Tours via l'A28 et l'A11 pour rejoindre la région parisienne. Sur l'A10 ceux qui étaient bloqués vers St Arnoult ont rerpris leur route mais la préfecture d'Indre-et-Loire leur demande de ne pas prendre ce chemin vers la capitale. Ils seront d'ailleurs "stockés" en soirée entre Monnaie et Autrèche, sur l'autoroute. Des solutions d'hébergement seront proposées aux chauffeurs.

Sur la Nationale 10, ils peuvent repartir dans le sens Paris-province. Globalement, ces derniers ne peuvent pas doubler ni dépasser les 80km/h. Il y a eu quelques soucis mardi soir (à La Membrolle sur Choisille, par exemple) avec des accrochages et des glissades de camions. Depuis ce mercredi matin, les pompiers d'Indre-et-Loire ont recensé 13 interventions dont 7 accidents (avec des blessés légers), 3 chutes sur la voie publique et 3 pour des fils électriques tombés à terre.

Pour Fil Bleu, le réseau reste perturbé dans l'après-midi. Le tramway circule normalement ainsi que les bus 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14 et 16, notamment. Faibles perturbations sur la 15 et la 51. Déviations pour les lignes 12, 17 et 50, pas de trafic pour la 18 ou la 20 par exemple. La situation est actualisée en temps réel par ici avec également les perturbations liées à une manifestation d'agriculteurs en centre-ville.

A la SNCF, avec jusqu'à 3h de retard pour rentrer de Paris mardi soir, les voyageurs ont déjà bien souffert. De nouveaux retards d'au moins 30 minutes impactent le trafic ce mercredi, y compris sur le réseau TER notamment entre Saumur et Tours où la neige est abondante. Plusieurs TGV ont été supprimés, d'autres ont 1h30 de retard. Les détails de votre gare sont sur l'appli SNCF ou par ici.

Enfin, aucune collecte des déchets végétaux n’aura lieu à Saint-Cyr-Sur-Loire, La Membrolle, Mettray, Notre-Dame-d’Oé, Ballan-Miré Savonnières, Berthenay, Saint-Avertin, Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours. 50% des collectes sélectives seront réalisées sur Tours Centre, aucune collecte sélective (bac jaune) n’aura lieu à Savonnières et Berthenay.

Forcément, dans beaucoup d'établissements scolaires il n'y avait pas grand monde ce mercredi matin. Une cinquantaine de foyers étaient privés de courant en fin de journée sur le secteur Chinon-Bourgueil, 750 au plus fort du phénomène.

Enfin, comme nous l'indiquons ici, les transports Rémi restent suspendus.