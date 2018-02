Neige en Touraine : bus très perturbés, trains ralentis et routes glissantes mercredi

Il y a jusqu'à 15cm de poudreuse en Indre-et-Loire.

La neige devrait tomber jusqu'en milieu d'après-midi en Indre-et-Loire selon Météo France mais les flocons vont se raréfier. Depuis hier après-midi, on a accumulé une quinzaine de centimètres dans plusieurs coins de la Touraine, pas loin de 10cm à Tours. C'est très joli, comme le montre cette photo presque romantique prise à Tours ce 6 février au soir, mais c'est aussi bien galère...

Le bilan des perturbations :

Pour Fil Bleu, le tram circule malgré des retards. Pour les bus c'est bien plus compliqué, par exemple à La Riche il n'y a rien à 7h30. Trafic normal en revanche pour les lignes 4 et 5.La situation est actualisée en temps réel par ici.

A la SNCF, avec jusqu'à 3h de retard pour rentrer de Paris mardi soir, les voyageurs ont déjà bien souffert. De nouveaux retards d'au moins 30 minutes sont annoncés ce mercredi, y compris sur le réseau TER notamment entre Saumur et Tours où la neige est abondante. Les détails de votre gare sont sur l'appli SNCF ou par ici.

Sur les routes, les principaux axes sont globalement dégagés mais peuvent être bien glissants avec le formation de verglas liée à l'humidité et aux températures négatives. Sur le réseau secondaire, il faut redoubler de prudence là où la neige s'est accumulée. Cela ne concerne pas que la campagne, des routes de l'agglo tourangelle étant bien encombrées.

Les poids lourds sont déviés depuis Tours via l'A28 et l'A11 pour rejoindre la région parisienne. D'autres sont bloqués vers St Arnoult sur l'A10 car ils ne peuvent pas rouler en Île-de-France. Pas de camions de plus de 7,5 tonnes non plus sur la Nationale 10. Globalement, ces derniers ne peuvent pas doubler ni dépasser les 80km/h. Il y a eu quelques soucis mardi soir (à La Membrolle sur Choisille, par exemple) avec des accrochages et des glissades de camions mai pas d'accident grave recensé. La situation pourrait s'arranger dans le courant de la journée.