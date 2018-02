Arbres, mutants, araignées et ouragans : des étudiants partagent leurs connaissances

4 petites expos à découvrir cette semaine.

Les étudiants de la Licence Professionnelle "Médiation Scientifique et Education à l'Environnement" de l'IUT de Tours lancent leurs projets d'animation cette semaine et présenteront des ateliers autour de différentes thématiques, ouvertes à toutes et à tous... et gratuites.



Voici les 4 thématiques et les lieux de ces animations :



1 - Sommes nous tous des mutants ?



L'objectif de cet atelier est de faire comprendre les mécanismes de l'évolution des espèces et d'apporter plus de connaissances sur les différentes thématiques des mécanismes de la sélection naturelle. Notamment en abordant les thématiques de l'homme, des animaux, de la génétique et une partie sur les animaux du futur.



Seront proposés divers jeux de cartes, sur les idées reçues sur l'évolution, un jeu sur le fonctionnement de la sélection naturelle, ainsi que des panneaux informatifs.



Lieu et date de présenation : Mercredi 7 février de 10h à 18h , à la médiathèque de Joué-les-Tours (1 rue du 8 mai, Joué-les-Tours). Sujet porté par Chloé Allain, Marianne Bouchard, Emmanuel Coq, Franck Lacroix et Clément Tamboise



----------------------------------------------------------------------------------------------------



2 - Les arbres communiquent-ils ?



Pour survivre et pour faire perdurer son espèce dans le temps, chaque être-vivant s'adapte à son environnement. Les animaux se déplacent pour subvenir à leurs besoins et pour échapper à un danger. Les arbres eux sont des êtres fixés au sol par leur système racinaire. Soumis à des contraintes bien différentes des nôtres, ils ont dû développer d'autres techniques pour survivre. Comment se nourrir, se reproduire et faire face à un danger quand on ne peut pas se déplacer ? Cette question anime le milieu scientifique depuis plus de 100 ans.

D'étonnantes découvertes ont été faites par des chercheurs du monde entier expliquant ces nombreux phénomènes. Il reste cependant encore beaucoup de mystère et de choses inexpliquées planants au-dessus de ces mystérieux êtres appelés "Arbres".



Seront proposés divers jeux, comme une enquête scientifique, maquettes, ainsi que des panneaux informatifs.



Lieu et date de présentation : Samedi 10 février de 10h à 17h sur le marché aux fleurs, sur le boulevard Heurteloup (Tours), entre la place Jean Jaurès et la rue Buffon



Sujet porté par Méline Desaguiller, Fanny Eydan, Valentina Lillo et Guillaume Seguin



----------------------------------------------------------------------------------------------------



3 - Les ouragans



Irma, Maria, José, Harvey... En 2017, la saison cyclonique est celle de tous les records. On confond souvent ouragans, cyclones tropicaux et typhons, mais ces termes définissent le même phénomène météorologique, seule la localisation diffère. Les ouragans se forment dans l'océan Atlantique ainsi que dans le Pacifique Nord Est, les cyclones dans l'océan Indien et les typhons dans l'océan Pacifique Nord Ouest.

Mais quel est ce phénomène, son origine, son évolution et ses conséquences sur l'environnement et sur les hommes ? Serait-ce possible que ces événements aient un lien avec le réchauffement climatique ?



Seront proposés divers jeux de cartes, maquettes, ainsi que des panneaux informatifs.



Lieu et date de présentation : Le mercredi 7 février de 10h à 18h, à l'espace Jacques Villeret (11 rue de Saussure, Tours)



Sujet porté par Malithévy Chung, Anouck Henry, Noémie Lamoureux, Marie Löbel et Romane Maillard



----------------------------------------------------------------------------------------------------



4 - Les araignées



Nombreuses sont les idées reçues sur les araignées : elles piquent, sont dangereuses, nous attaquent... Mais connait-on réellement ce groupe d'espèce qui fait peur à beaucoup de monde ? A travers notre projet d'animation pédagogique, nous souhaitons tisser un lien entre l'homme et les araignées, comprendre celles-ci, qui sont-elles, comment vivent-elles ? Et par la même occasion faire tomber les préjugés et les idées reçues qu'on leurs attribuent.



Seront proposés un puzzle sur la différence des insectes et des araignées, un jeu de carte sur les modes de chasse des araignées, maquette ainsi que de l'observation d'araignées vivantes.



Lieu et date de présentation : Le samedi 10 février de 9h à 20h, au centre commercial des Atlantes, (avenue Jacques Duclos, Saint-Pierre-des-Corps)



Sujet porté par Tiphaine Clerc, Mélody Esnard, Tom Foutel, Elzia Lemoine et Pauline Richard