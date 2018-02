Dégustation de produits régionaux par des étudiants tourangeaux

Celles des coins de France dont ils sont originaires.

Avis aux gourmandes et aux gourmands ! Le samedi 17 février, vous allez pouvoir goûter des produits venus de plusieurs régions françaises, grâce à l'initiative d'un groupe d'étudiants de l'IUT de Tours.

Emma, Claire et Matéo, venus respectivement d'Auvergne, de Picardie et de Poitou-Charentes, vont investir le Jardin de la Préfecture et proposer quelques délices aux passants dans le cadre d'une journée nommée L'Escapade Gourmande Régionale.

En filière Information et Communication à l'IUT, le trio a choisi de proposer des produits qu'ils connaissent bien pour les avoir goûtés depuis leur enfance et d'ajouter à la sélection des spécialités du Centre-Val de Loire. Objectif : "mettre en avant les producteurs locaux, les produits de qualité et la redécouverte des saveurs des terroirs face à la grande distribution."

Le groupe explique : "les étudiants n’ont pas l’occasion de déguster des bons produits régionaux de qualité et se dirigent vers la malbouffe, parfois aussi pour des raisons économiques. Par exemple, un étudiant qui vient pour plusieurs années pour ses études à Tours n’aura peut -tre jamais eu l’occasion, par manque de budget et de temps, de découvrir les produits locaux de la région Centre. Lors de notre événement nous pourrons leur proposer de découvrir des bons produits gratuitement et de façon ludique" La découverte des produits se fera sur différents stands d'information installés dans le jardin pour en savoir plus sur les régions, les producteurs et le fruit de leur travail. Les 5 sens seront également mis en avant.

Au programme : bonbons, gâteaux ou encore pâtes de fruits. L'animation émaillée de jeux aura lieu de 10h à 17h le samedi 17. Peut-être de quoi donner l'envie de racheter plus tard ce type de produits ? "D'autant qu'on peut en trouver à prix raisonnable" concluent Claire, Emma et Matéo.