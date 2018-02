Neige en Indre-et-Loire : tout le monde se prépare

Objectif : garantir la circulation sur les routes et dans les transports.

De la neige en Indre-et-Loire, on en a eu un peu il ya deux ans en 2016. Mais vraiment un gros épisode neigeux, cela remonte à beaucoup, beaucoup plus longtemps : rien de vraiment significatif depuis 2013, et les souvenirs le splus marquants datent de 2011-2012. Alors quand Météo France annonce 2 à 4cm dès la nuit de lundi à mardi, et peut-être 10-15cm cumulés à certains endroits d’ici mercredi avec alerte orange à la clé, forcément, ça entraîne une mobilisation générale pour éviter une grosse pagaille dans les transports.

Faisons le point sur ce que l’on sait :

Transports scolaires : la région Centre-Val de Loire annonce l'annulation des transports scolaires ce mardi en Indre-et-Loire. Pas de bus Rémi, donc. Idem en Loir-et-Cher et Eure-et-Loir. Les lignes régulières du réseau Rémi fonctionneront sur le réseau principal, en fonction des conditions météo. Détails en direct sur le site remi-centrevaldeloire.fr.

Les lignes régulières du réseau Rémi fonctionneront sur le réseau principal, en fonction des conditions météo. Détails en direct sur le site remi-centrevaldeloire.fr. Tram à Tours et Joué : dans la nuit de lundi à mardi, un tram va circuler de 1h à 4h30 du matin avec un équipement spécifique pour éviter le gel de la ligne aérienne de contact qui l’alimente en électricité. Du glycol a été déposé ce lundi après-midi entre les stations Gare de Tours et Place Choiseul afin d’éviter le gel du système d’alimentation par le sol. Même s’il neige beaucoup, Keolis assure que le tram pourra circuler normalement.

pour vérifier l’état des routes et adapter les circuits des lignes en fonction de la situation. Les lignes très fréquentées seront prioritaires. Pour vous, les perturbations seront détaillées en temps réel sur le site de Fil Bleu. Réseau routier métropolitain : « on est bien calé » explique Olivier Machoviak, en charge des 286km de routes prioritaires dans la métropole, dont 40km à 2x2 voies (périphérique, levée de la Loire, D943 à Chambray, axe Tours/Azay-le-Rideau jusqu’à Druye…). 4 saleuses sont sorties dès ce lundi après-midi pour traiter les routes afin que la neige fonde plus facilement en tombant. Des agents seront d’astreinte toute la nuit, ils sont une dizaine pour poursuivre ce salage et racler la neige si besoin. Le sel est stocké dans un centre de Joué-lès-Tours. Par ailleurs, un patrouilleur surveille le réseau pour ajuster les tournées aux besoins et 3 agents peuvent se rendre à tout moment pour assister des personnes accidentées.

Dans les villes : chacune a son dispositif pour dégager les routes, là encore les axes les plus fréquentés seront traités en premier.

Au final, les spécialistes des routes ne sont pas encore sûrs de l’ampleur du phénomène. Tout dépendra notamment de la neige, si elle tient bien au sol (humide) ou pas. Alors que l’on vient toujours de rouvrir les routes fermées à cause des inondations, voilà donc un nouveau dossier chaud à gérer. Mais à priori, cela ne devrait pas durer très longtemps : une accalmie est attendue mercredi, et pas de neige en fin de semaine.

Sur la route, des conseils :

· Éviter chaque fois que possible de circuler et limiter ses déplacements à ceux strictement nécessaires,

· Adapter sa conduite et sa vitesse aux conditions météorologiques en privilégiant les grands axes de circulation,

· Augmenter des distances de sécurité,

· Ne pas dépasser les engins de salage et de déneigement en intervention

· Ne pas freiner brusquement, débrayer lentement