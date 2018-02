Risque de bouchons pendant deux semaines sur l'A10

A cause des travaux au sud de Tours.

Jusqu'à la fin de l'année, l'A10 est en travaux entre Chambray-lès-Tours et Veigné afin d'aménager une 3ème voie de circulation dans chaque sens. Ce mois-ci, des travaux exceptionnels entre l’échangeur de Joué-lès-Tours (n°24) et la bifurcation A10/A85 vont avoir lieu de jour comme de nuit. Ils débutent ce lundi 5 février et s'achèveront le jeudi 15 février (pas de chantier le samedi 10 et le dimanche 11).

D'après Vinci Autoroute ils pourraient engendrer des perturbations de circulation, principalement aux heures où le trafic est le plus dense, le matin et le soir.

Explication : les opérations d’élargissement des ponts de franchissement de la voie ferrée Tours-Loches et de la rivière Saint-Laurent imposent la mise en place de zones de basculement de la circulation entre l’échangeur de Joué-lès-Tours (n°24) et la bifurcation A10/A85. Les automobilistes circuleront sur 1 seule voie dans le sens opposé sur l’autoroute A10, de jour comme de nuit.

Les dates précises du chantier :

- entre le lundi 5 février à 20h et le vendredi 9 février à 12h, sur 3 km

- entre le lundi 12 février à 20h et le jeudi 15 février à 7h, sur 4 km

La vitesse sera limitée à 50 km/h dans la zone.

Par ailleurs, durant cette même période, les chantiers se poursuivent et des fermetures partielles sont à prévoir au niveau des échangeurs de Chambray-Lès-Tours (n°23) et de Joué-lès-Tours (n°24) ainsi que sur bretelles de liaisons A10/A85 en provenance de Tours et en direction de Vierzon et en provenance de Vierzon et en direction de Bordeaux ou encore en provenance de Vierzon et en direction de Tours.

Les déviations seront indiquées sur l’autoroute A10 et le réseau secondaire par des panneaux jaunes. Détails aussi sur www.a10-touraine.fr.