Christophe Dechavanne : « playback interdit sur la tournée Âge Tendre ! »

Les stars des années 80 seront à Tours le 9 février.

Il y a quelques jours, le parc des expositions de Tours a fait le plein avec la tournée Les Années 80 (Jean-Luc Lahaye, Partenaire Particulier…). Vous en voulez encore ? Voici Nicoletta, Dave ou Sheila sur le même plateau, cette fois pour le retour de la tournée Âge Tendre, pilotée par l’animateur de TF1 Christophe Dechavanne. Il a repris la production du spectacle l’an dernier, alors que le concept était mal en point : « on a eu du mal au début mais maintenant le succès est indéniable » explique-t-il lors d’un passage éclair à Tours, totalement consacré à la promotion de la double représentation (15h et 20h).

« Si un jour on m’avait dit que je serai le producteur de Michèle Torr et Stone… » : Christophe Dechavanne en fantasmerait presque encore, se disant par exemple impressionné par la fraîcheur de Dave : « dès le 1er soir on avait l’impression qu’il était là depuis dix semaines. Il monte sur les chaises, descend dans la salle... Je suis vraiment fier de ce spectacle, c’est une vraie performance. »

Présent sur la plupart des dates, Christophe Dechavanne a tout de même un problème : « les lundis, mardis, mercredis j’ai toutes leurs chansons dans la tête, je baigne dedans, je les déteste. » En vrai, il assure être attaché à cette troupe, parle de Michelle Torr qui chante a capella, insiste sur le fait que « le play back est interdit ! »

Âge Tendre, c’est 2h30 de spectacle, une troupe renouvelée par rapport à 2017, les premières prestations de Dick Rivers ou Stone dans cette tournée : « je n’étais pas forcément fan de ces artistes plus jeune mais pour certains d’entre eux je chantais leurs chansons avec mon cartable sur le dos sur le chemin de l’école » se remémore Christophe Dechavanne. « Ces gens-là ce sont les copains de Johnny et France Gall. Ils représentent des millions d’albums… Et le public peut venir les toucher lors des séances de dédicaces ! » Un public de personnes âgées… ou de trentenaires, curieux mais qui connaissent tout de même bon nombre de chansons.

Olivier Collet