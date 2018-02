Le dernier Prix Goncourt en conférence à Tours

Eric Vuillard sera de passage à l'université le 9 février.

La filière Lettres de l’université de Tours et la librairie tourangelle Le Livre organisent une rencontre avec l’écrivain Éric Vuillard, à l’occasion du prix Goncourt décerné à son roman L’Ordre du jour..

Il s’entretiendra avec Laurent Évrard, libraire à Le Livre. Cette rencontre est organisée avec le concours des étudiants de l’association de lettres Alemect.

Éric Vuillard, né en 1968 à Lyon, est écrivain et cinéaste. Il a réalisé deux films, L’homme qui marche et Mateo Falcone. Il est l’auteur de Conquistadors (Léo Scheer, 2009, Babel n°1330), récompensé par le Grand prix littéraire du Web-mention spéciale du jury 2009 et le prix Ignatius J. Reilly 2010. Il a reçu le prix Franz-Hessel 2012 et le prix Valery-Larbaud 2013 pour deux récits publiés chez Actes Sud, La Batai lle d’Occident et Congo ainsi que le prix Joseph-Kessel 2015 pour Tristesse de la terre et le prix Alexandre Vialatte pour 14 juillet.

Soirée organisée le 9 février aux Tanneurs, amphithéâtre Thélème, 3 rue des Tanneurs à Tours - 20h00 - entrée libre.

