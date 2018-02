Manifestation contre la publicité en ville ce samedi à Tours

Un collectif antipub a prévu une action aux Deux Lions.

Ce samedi est une journée nationale d'action contre les publicités en vidéo dans l'espace public. A Tours, des militants opposés aux agressions publicitaires en pleine rue ont prévu de participer à ce mouvement dès 15h aux Deux Lions, à l'arrêt de tram de la fac "afin de mettre en avant le ras-le-bol des citoyens face à l'envahissement de notre quotidien par les écrans publicitaires." Une action de "recouvrement" de panneau publicitaire est prévue, afin de cacher les messages commerciaux.

Selon le collectif, "les raisons (de se mobiliser) ne manquent pas. (Ces écrans) sont une pollution visuelle et lumineuse qui a des répercutions sur la faune et la flore. Ils augmentent les risques d’accidents. Ils amènent à plus de gaspillage et ont un impact accru sur l’environnement Ils s'imposent à tous, sont inévitables et ajoutent en conséquence de la fatigue, du stress et de la surcharge cognitive." Il espère une interdiction des publicités vidéo à l'échelle de la métropole tourangelle.