A Tours, les pilotes de chasse ont reçu leurs brevets

Jeudi matin, la base aérienne 705 de Tours organisait une cérémonie de remise de brevets du personnel navigant sous la présidence du Général d’armée aérienne Philippe Adam, inspecteur général des armées Air et du major général Al Foudari, commander of the Kuwaiti air force.

6 élèves pilotes Koweïtiens ainsi que leurs camarades français (LCL Xavier et ADC Bruno) se sont vus remettre leur brevet de pilote de chasse. Ont également été remis, les ailes Koweïtiennes à la promotion PILKOW 2014 et les poignards aux élèves français.

On notait aussi la présence de Sami Al Sulaiman ambassadeur du Koweït en France et du chef d’état- major de l’armée de l’air du Koweït, dans le cadre du programme PILKOW. Depuis 2014, le pays a exprimé un besoin de formation à l’étranger de 300 pilotes de toutes spécialités (chasse, hélicoptère, transport). D'ici peu, 5 autres officiers « chasse » intègreront l’école de l’aviation de chasse tourangelle.