Toujours plus de voyages sur le réseau Fil Bleu en 2017

1,4 million de trajets supplémentaires l'an dernier.

Il y a du monde dans les transports en commun tourangeaux... Fil Bleu vient de publier les chiffres de fréquentation de son réseau bus et tram pour l'année 2017 et la dynamique se poursuit : depuis le lancement du tram en 2013, la courbe ne cesse de grimper chaque année. 36,1 millions de voyages avaient été comptabilisés pour l'année 2016 et en 2017 il y en a eu 37,5 millions, soit une hausse de 3,8%.

Rien que pour le tram, 16,3 millions de validations de titres de transports ont été enregistrées l'an dernier, avec un record le vendredi 6 octobre : 72 000 voyages en une seule journée, le précédent record datant de novembre 2016 avec 70 000 montées totalisées.

Le bus aussi progresse bien dans la métropole tourangelle : 21,1 millions de voyages, soit +4,2%. Un bilan boosté par la ligne 2 qui va des Douets à Trousseau (+5,7%), 24 500 voyages maximum par jour l'an dernier. Les lignes 4 (+5,9%) et 5 (+4%) ont également vu leur fréquentation boostée, mais le détail des autres lignes n'a pas été communiqué.

Sans surprise, les stations les plus fréquentées sont la gare de Tours (15 700 montées par jour), Jean Jaurès (15 300 personnes qui montent dans un bus ou un tram chaque jour) et Porte de Loire, Place Anatole France (7 900 montées). Même le 31 décembre il y a du monde dans le tram, avec 2 800 voyageurs de 23h à 6h.

A noter que 69% des trajets sont faits par les abonnés de Fil Bleu, contre 66% en 2016.

Même si l'évolution dans le temps n'est pas précisée, Tours Métropole donne également des chiffres au sujet de l'utilisation du vélo : 31 700 cyclistes passent chaque mois sur le Pont Wilson (soit environ 1 000 par jour, et même jusqu'à 1 828 un jour de septembre). On en compte environ 30 500 sur le Pont de Fil (et 44 000 pitéons), 14 500 sur le Pont Napoléon et 9 500 sur le Pont du Tramway, sur le Cher vers les Deux Lions.

Aujourd'hui, l'agglo totalise 584km d'aménagements cyclables divers (voies vertes, bandes cyclables, zones mixtes...). Près de 800 vélos sont loués chaque mois via le service Vélociti, +11% en un an. Face au succès des vélos pliants tous loués pendant la belle saison, 50 équipements supplémentaires sont désormais proposés.

Enfin 211 000 voitures se sont garées sur les 7 parkings relais tourangeaux, contre 201 000 en 2016.