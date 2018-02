3 postes à pourvoir chez Entraide et Solidarité

L'association tourangelle recrute.

En charge, notamment, de l'hébergement d'urgence et de l'aide aux plus démunis à Tours, l'association Entraide et Solidarité basée aux Halles et qui déménagera bientôt près de la gare vient de publier 3 offres d'emploi :

1 médecin pour les Lits d’Accueil Médicalisés afin d'assurer la prise en charge médico-psycho-sociale de personnes adultes sans domicile fixe, souffrant de pathologies lourdes mais ne pouvant pour des raisons spécifiques, intégrer des structures de droit commun.



Médecin généraliste ayant un intérêt pour les personnes fragiles, marginales, les poly-pathologies, les relations humaines, le travail interdisciplinaire. Possibilité de devenir médecin référent à la demande des usagers.



Lieu de travail : Résidence Chambrerie/5-7 rue de la Chambrerie / 37100 Tours Nord. Type de poste : CDI 17h30

1 cadre infirmeir en CDI à temps plein pour les Lits Halte Soins Santé et les Lits d’Accueil Médicalisé afin d'assurer le suivi des soins des personnes admises en Lits Halte Soins Santé et Lits d’Accueil Médicalisé. Coordonner la structure au niveau sanitaire en lien avec le médecin.

CDI de 35h, sur le même lieu de travail à Tours Nord.

Le troisième poste est un CDD de 10 mois à pourvoir tout de suite et renouvelable de responsable de service pour le dispositif provisoire d’accompagnement dans le logement de réfugiés



Sous l’autorité du Directeur du Pôle Social et Médical, vous assurez le fonctionnement et la cohésion du service dont vous avez la charge au sein de l’entité dans un objectif de qualité des services rendus aux personnes accueillies, vous appliquez les divers textes réglementaires et utilisez les outils de gestion adaptés.

Lieu de travail : 35 Rue de la Fuye à Tours, en 35h.

Plus d'infos en cliquant ici.