Sur l'A10, 23€10 de péage pour faire Tours-Paris

Ça augmente.

Prendre l'autoroute va coûter plus cher à partir de ce jeudi 1er février. Comme chaque année à la même période, les prix des péages sont revalorisés. Et cette fois-ci ils progressent de manière assez nette puisque la hausse est d'1,35% pour les véhicules de classe 1 (les voitures, notamment). Alors qu'aller de Tours à Paris coûtait jusqu'ici 22€70 il faudra débourser 40 centimes de plus soit 23€10 en empruntant l'A10. Pour aller de Tours à Bordeaux, là aussi ça grimpe : 32€50 pour faire ce trajet, cela dit c'était 32€40 jusqu'à présent.

A retenir également :

Le trajet Tours Centre-Chambray reste en revanche à 90 centimes, pas de changement non plus vers Neuillé-Pont-Pierre (1€70). Pour aller à Blois depuis Monnaie, c'est toujours 5€90 (en voiture), et encore 9€90 vers le Futuroscope.

Pour le trajet jusqu'à Orléans Centre, c'est désormais 12€20 soit un tarif en hausse de 20 centimes. Même hausse vers Alençon en prenant l'A28 (le nouveau tarif c'est 13€30).

Comptez 10€70 pour Poitiers Nord (identique), 18€10 vers Niort (+ 0,20€).

A noter que le prix pour les deux-roues est également en progression (+1,33%), +2,46% pour les cars ou les poids lourds.

Tous les tarifs sont disponibles sur ce lien à partir du bas de la page 120.