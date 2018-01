20 CDI à pourvoir chez Modis à Tours

C'est une société de conseil en ingénierie.

Ce mercredi, la société de conseil en Ingénierie Modis, annonce le recrutement de 20 personnes à Tours. Ce plan concerne toutes les fonctions de l’entreprise du groupe Adecco : consultants et chefs de projets, business managers et collaborateurs de fonctions transverses. Selon la société, 80% des postes à pourvoir sont ouverts à des profils en début de parcours.



"Le 1er décembre 2017, Modis, Entreprise de Services du Numérique et euro engineering, Société d’Ingénierie et de Conseil en Technologie, ont uni leurs forces sous la nouvelle marque Modis" précise Adecco. Le groupe est présent dans 15 villes où il recrute un total de 1 000 personnes.



Plus d'infos sur le site modisfrance.fr.