Tennis de table : la bonne forme de Tours contre Issy

Le club vise la 2ème place du championnat de Pro B.

Mardi soir à Tours, dernier match de la phase aller du championnat de Pro B de tennis de table... La 4S recevait Issy.

A 19h30, les deux équipes ont entamé une rencontre d'une importance capitale pour conforter, l'une comme l'autre, leur place au haut de classement.

Le lancement du match a été effectué par l'école de tennis de table de la 4s et leur entraîneur Antoine Erraud, plus particulièrement par les cinq très jeunes qui se sont distingués lors des Minicom's 2017.

Premier match : Hampus Nordberg s'est nettement imposé face à Lilian Bardet en dessous de ses moyens. Ce dernier n'est jamais vraiment entré dans le match.

Deuxième match : Michel Martinez, comme à son habitude, a montré une ténacité féroce et prouvé, s'il en était encore besoin, qu'un match doit être disputé jusqu'au bout. Le courage et la volonté ont, une fois de plus, payé. Il bat Léo de Nodrest 3 à 2.

Troisième match : Le double, composé de Lilian Bardet et Grégoire Jean a eu recours au 5ème set pour venir à bout de la paire Léo de Nordest/Michael Samouillan qu'ils battent 3 à 2.

Quatrième match : Michel Martinez , impérial, malgré quelques difficultés physiques, s'est rendu intraitable face à Michael Samouillan qu'il défait 3 à 0.

Les Quatrésiens sont rassurés, cette dernière rencontre des matches aller était crainte comme la peste.

Le nouvel objectif de la 4s, qui est de figurer à la seconde place de la Pro B (la première étant inaccessible), devient de plus en plus envisageable.



Prochaine rencontre à Tours : la 4s recevra Caen le mardi 6 février 2018 à 19h30.

Résumé communiqué par le club.