34 lycéens deviennent ambassadeurs de Tours en Allemagne

Ils partent à Fribourg dimanche 4 février.

Un peu d’impatience et pas mal de questions pour un groupe de lycéens de Gustave Eiffel ce lundi à Tours. Ils ont passé leur après-midi à l’Hôtel de Ville, le temps de faire le tour du propriétaire pour en savoir plus sur l’histoire de cette grande maison. L’élu Gauthier Martiny fait le guide devant les adolescents parfois un peu dissipés… Dans moins d’une semaine, ils partiront direction Fribourg, avec l’objectif d’y rencontrer des entreprises et de découvrir le fonctionnement « d’une ville verte » : « là-bas on ne prendra pas le bus, on fera beaucoup de trajets à pied » explique une des 4 profs qui fera également le déplacement.

« Vous serez des ambassadeurs de la ville de Tours » lance Gauthier Martiny aux jeunes, qui espère bien voir le logo de la ville s’afficher sur les photos qu’ils partageront sur les réseaux sociaux pendant leur semaine sur place. Jusqu’au 10 février, ils seront hébergés dans des familles d’accueil et ne pourront faire confiance qu’à leur anglais pour communiquer, car ils n’ont pas de cours d’allemand dans leur établissement.

En provenance de différentes filières (maintenance des équipements industriels, dessinateur industriel, technicien d’usinage sur commande numérique et technicien en chaudronnerie), ces jeunes filles et garçons en classe de 1ère participent à un programme financé par la région Centre-Val de Loire : Trans’Europe Centre. « J’espère que vous nous ramènerez des idées dont on pourra s’inspirer, on apprend toujours de ce qui se fait ailleurs, ayez l’esprit ouvert » a suggéré le conseiller municipal.

Au programme de leurs 7 jours : la visite d’un écoquartier, du musée de l’horlogerie, d’installations énergétiques de la forêt noire ou encore des échanges avec des lycéens germaniques.