Ivre et sans permis, il cause des dégâts à Tours

Dans la nuit de vendredi à samedi.

Un conducteur qui avait trop bu a fait quelques dégâts la nuit dernière dans le centre-ville de Tours...

Ça a commencé vers 0h15 : il percute deux voitures Rue du Président Merville (pas loin de la Basilique St Martin) et prend la fuite. 20 minutes plus tard, pas si loin, il heurte cette fois du mobilier urbain et une barrière sur le trottoir Place du Grand Marché. Une fois de plus le choc est violent, le mobilier se retrouvant arraché.

L'homme qui conduit un Renault Master est finalement interpellé par la police municipale : âgé d'une vingtaine d'années, il avait 2,20g d'alcool dans le sang et avait déjà vu son permis suspendu.