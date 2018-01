Un TVB conquérant face à Sète

Les Tourangeaux se sont imposés 3-1.

Le Tours Volley Ball recevait l'Arago de Sète ce vendredi soir pour le compte de la 15e journée de Ligue A. Dans une ambiance de match de gala avec une salle Grenon pleine, les Tourangeaux avaient à coeur de maintenir leur invincibilité à domicile depuis le début de saison. Et la réception de Sète avait tout du match test par excellence avec une équipe sétoise toujours difficile à manoeuvrer. A l'aller déjà, les deux équipes s'étaient livré un duel épique que le TVB avait alors perdu (3-2).

Et dès le début du match, Tourangeaux et Sétois se livraient un mano à mano et aucune équipe ne réussissait à prendre l'avantage. Petit à petit, le TVB, grâce notamment à un Cupkovic en forme prit les devants pour s'imposer 25-22 dans cette première manche accrochée.

Derrière, les Tourangeaux semblaient avoir enclenché la machine en prenant rapidement 10 points d'avance sur des Sétois qui balbutiaient leur volley. A 2-0 (25-22 25-17), on voyait bien le TVB boucler rapidement cette soirée. Oui mais c'était sans compter sur l'Arago de Sète qui au retour de la pause avait bien décidé de relever les manches. Un début de 3e set à l'avantage des visiteurs qui prennent trois points d'avance avant que le TVB ne recolle et c'était reparti pour un combat serré et accroché ponctué de beaux échanges et de points longs à l'image de celui conclu par le bloc sétois sur Cupkovic et qui donnait 2 points d'avance précieux dans le money-time pour les visiteurs (20-22) qui remportèrent finalement ce troisième set (22-25).

Il fallait donc repasser par un 4e set et l'envie de remporter les trois points pour le TVB. Un 4e set qui démarrait dans une ambiance électrique entre les deux équipes, avec quelques amabilités échangées de part et d'autre du filet. Carton rouge collectif de la part de l'arbitre et les joueurs priés de revenir au jeu. Un 4e set accroché jusqu'au bout, enfin quasiment, jusqu'à 18-18 où les Sétois commirent une faute de position donnant le point aux Tourangeaux qui ne se privèrent pas derrière d'enfoncer le clou. Et après deux balles de match sauvées par les visiteurs, le TVB concluait ce match de haut niveau 25-23 et confortait sa 3e place au classement.

Les photos de James Techer :