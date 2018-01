Dès lundi, des travaux dans le Bois de Grandmont

Pour couper les arbres dangereux.

A Tours, on se méfie de plus en plus des arbres dangereux... On se souvient de la chute d'un arbre des Prébendes sur un enfant l'été dernier ou de la fermeture de l'Île Simon pendant une longue période suite à la présence d'arbres dangereux. Cette fois, c'est le Bois de Grandmont au sud de la ville qui va subir un nettoyage afin de le sécuriser...

A partir de ce lundi 29 janvier, et après de premiers travaux d'élagage réalisés à l'été, une entreprise spécialisée va couper plusieurs arbres. La société a été "sensibilisée à la présence du public et à la richesse du milieu naturel. Ainsi, pour ne pas dégrader les sols, le débardage sera effectué à l'aide de chevaux de trait" expliquent la ville de Tours et l'université. Le bois récupéré sera recyclé, notamment pour être brûlé ou retravaillé.

Une réunion d'information du public aura lieu le samedi 10 février à 10h au bâtiment F, parc de Grandmont).

Plus de renseignements sur ce site.