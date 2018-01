Soucis de tram à Tours Nord : retour à la normale

Un accident puis un problème d'aiguillage.

Il y a eu des problèmes sur le tram de Tours ce vendredi matin : juste avant 8h une rame a d'abord percuté une voiture à la station Beffroi. Une personne a été légèrement blessée dans le véhicule mais tous les passagers du tram sont indemnes selon des informations communiquées par Fil Bleu. La conductrice est en revanche choquée et le tram a été sérieusement détérioré.

Conséquence de cette collision : le trafic a été perturbé dans la zone car la voiture se situait en travers des deux voies de circulation du tam. Le temps de dégager le véhicule et vérifier que les rails n'étaient pas endommagés et la circulation a pu reprendre. Sauf qu'entre temps, un autre problème est apparu à la station Tranchée : un aiguillage a semble-t-il dysfonctionné et une autre rame de tram s'est retrouvée à cheval sur les deux voies comme on le constate dans cette photo publiée par Guillaume Joubert sur Twitter :

Résultat, le tram circulait en boucle de Coppée à Vaucanson et de Choiseul à Jean Monnet. La situation a été rétablie vers 10h, la rame ayant été remise correctement sur les rails.