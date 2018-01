Nouvelle manifestation de policiers à Tours

Cette fois ce sont les équipes de nuit qui se mobilisent.

Après un rassemblement il y a deux semaines suite aux agressions de membres des forces de l'ordre début janvier, les syndicats Unité SGP Police, Alternative Police et UNSA Police de Tours appelle à une nouvelle manifestation ce jeudi à 19h, devant la préfecture.

Ce coup-ci le sujet est local et porte sur le travail des équipes de nuit : "Interventions analysées et durement critiquées : c’est une épée de Damoclès qui s’est élevée au dessus des Policiers de nuit dans l’exécution de leurs missions. Les conséquences sont alarmantes, chute flagrante du travail d’initiative et de l’activité contraventionnelle, mais surtout mise en danger des Policiers qui ne savent plus comment travailler pour assurer leur propre sécurité. Une succession de missions ayant vu la sécurité des Policiers mise en péril, n’a suscité de la part de Mr le directeur que reproches et menaces" écrit le syndicat qui réagit surtout à la mutation d'un fonctionnaire passé en équipe de jour récemment suite à une "affaire", "ayant pourtant permis l'arrestation d'un individu dangereux."