[Jeu concours] Gagnez des places pour Salut Salon et Mozart Group au Vinci

Deux concerts dans le cadre du festival Drôlement Virtuoses

Info Tours, 37 Degrés et AZ Prod vous proposent de remporter des places pour les concerts Salut Salon et Mozart Group qui se dérouleront au Palais des Congrès Vinci à Tours, les 02 et 03 février prochains, dans le cadre du festival Drôlement Virtuoses.

SALUT SALON

Le quatuor Salut Salon a été créé à Hambourg en 2000 par les violonistes Angelika Bachmann et Iris Siegfried. Les quatre jeunes femmes, virtuoses, drôles et passionnées, sillonnent le monde depuis plus de 10 ans déjà. Salut Salon donne plus de 150 concerts par an et se produit dans le monde entier. Leur formidable maîtrise musicale alliée à un sens de l’humour extraordinaire a déjà conquis le public allemand mais aussi, la Corée, le Japon, l’Inde, le Brésil et l’Amérique du Sud… ARTE leur a consacré un documentaire diffusé en mars 2014. Depuis, le final de leur spectacle a été visionné près de 20 millions de fois sur You Tube.



Leur nouvel album « Carnival Fantasy » est sorti chez Warner Classics en janvier 2016.



Un concert exceptionnel avec comme fil rouge Camille Saint-Saens et Le Carnaval des Animaux dans une interprétation irrésistible. C’est drôle, inattendu, décoiffant et terriblement séduisant. A ne pas manquer…

Tarif des places : de 36 à 44 euros. (Tous les détails sur cette page)

MOZART GROUP

Depuis 1995 le MozART group fait rire son public dans le monde entier.

Après leur succès à Paris au Théâtre Antoine les voici en tournée française.

Originaire de Varsovie, le quatuor s'est produit sur les scènes les plus prestigieuses d'Europe, d'Asie et d'Amérique et le voici enfin en France.



Ces quatre déjantés de l'archet, instrumentistes diplômés des plus prestigieuses académies de musique polonaises, vous offre un show irrésistible en conciliant l'humour à la musique classique ils ont mis leur virtuosité au service de nos zygomatiques. Explosion de rire non stop et garanti !



"Nous existons malgré la solennité sobre de grandes salles de concert, malgré l'ennui de la vie des musiciens classiques, malgré le fanatisme de certains amateurs de musique classique, malgré les fans de rock, de rap ou de la pop que la musique classique effraient. Nous traitons notre musique avec un humour ironique et nous sommes sûrs, qu'elle n'aura rien contre cela! »

MozART group

Tarif des places : de 36 à 44 euros. (Tous les détails sur cette page)

Pour jouer, remplissez le formulaire ci-dessous avant le vendredi 26 janvier à 12h. Les gagnants seront tirés au sort parmi les participants. Bonne chance.