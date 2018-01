L’appli de Tours Métropole peut-elle devenir indispensable ?

On l’a téléchargée et on l’a testée.

Tours Métropole vient de lancer son application pour smartphone, TM Tours (prononcer T M Tours ou T’M Tours si vous êtes romantique). Gratuite, elle est dispo pour les mobiles fonctionnant sous iOS et Android. Mais n’arrive-t-elle pas un peu tard ? Les utilisateurs de portables intelligents et connectés ont souvent beaucoup d’applis sur leur téléphone, leurs favorites accessibles en trois secondes, et celles qui dorment au fond des menus et qu’ils suppriment un beau matin en constatant qu’ils ne l’ont pas ouverte depuis au moins 6 mois.

Dans ce contexte, comment TM Tours pourrait se faire une place alors que l’on regarde déjà les horaires des prochains films sur Allociné, que l’on a installé un raccourci vers le site mobile de Fil Bleu et que l’on recherche le restau le plus proche via Google Maps ? Oui, soyons francs, à la base on ne voyait pas trop l’utilité de ce nouveau service de la métropole. Et puis on a téléchargé cette appli, et on a été très agréablement surpris.

Mise au point par la société Lumiplan avec les services de Tours Métropole, TM Tours est 100% personnalisable : ça va vous prendre un peu de temps pour la configurer à votre image, mais une fois que ce sera fait elle devrait répondre complètement à vos besoins.

Notre écran d'accueil perso.

Le premier outil, c’est l’agenda. Calqué sur celui de l’Office du Tourisme de Tours, il devrait s’enrichir prochainement des agendas des 22 communes de la métropole ce qui devrait permettre d’avoir un spectre d’activités plus large. Par exemple ce samedi, il nous signale 77 événements à venir dans les 15 jours, de Petit Ours Brun à Chambray au concert d’Anais à Notre-Dame-d’Oé en passant par du théâtre solidaire à St-Cyr-sur-Loire. Naturellement, on peut filtrer selon ses centres d’intérêts, ou par date (les 7 prochains jours, ce week-end, juin 2018…), et donc savoir que Vitiloire c’est du 26 au 27 mai.

Toujours pour sortir, les horaires des 3 multiplexes de l’agglo (les Studio et les 2 CGR) sont référencés, et il est possible d’y accéder en un clic depuis son écran d’accueil avec un pitch et les prochaines séances. A cela s’ajoutent les horaires des médiathèques et ceux des piscines, et il est même possible de recevoir une notification en cas de fermeture imprévue pour ne pas se casser le nez sur place (genre le jour où ils nettoient les bassins).

Autre bonne idée : la fonctionnalité « Autour de moi », très complète dépassant même les frontières de la métropole en recensant par exemple les caves où l’on peut déguster du vin à Vouvray ou le camping de Chenonceaux. Elle pourrait tout de même être améliorée, par exemple en indiquant les expos en cours au Château de Tours, en lien avec l’agenda. Étonnant d’ailleurs de voir la description du monument très simpliste dans la catégorie « loisirs » mais plus étoffée dans « patrimoine culturel ».

On aime aussi la carte des bornes Wifi de l’agglo pour savoir où se connecter ou celles des bornes pour déposer ses textiles à recycler, la possibilité d’accéder facilement aux pharmacies de garde ou aux services d’urgence, y compris SOS Homophobies ou le centre d’antipoison (mais étrangement il manque le 39 19 pour les femmes victimes de violences). Pour les usagers du train, on peut ajouter les onglets avec les prochains horaires (et éventuels retards) vers ses destinations favorites.

A améliorer cependant, la carte des restaurants qui est très loin d’être complète (et il manque les bars, ou les coffee shops), la liste des jours de collecte des déchets bugue un peu. Toujours au sujet des déchets, il manque les déchèteries ou les horaires de la Trimobile et on se prend à rêver d’une carte pour savoir où déposer ses piles. Dommage aussi de ne pas avoir regroupé les médiathèques et les bibliothèques sous un même onglet… Concernant les transports, très bien de rendre accessible les horaires en temps réel d’un arrêt (avec alertes en cas de perturbations) mais si l’on utilise souvent le bus et le tram à plusieurs endroits, la fonctionnalité peut devenir complexe à utiliser. Il serait plus utile de pouvoir avoir des fiches par arrêt avec toutes les lignes et directions, comme le fait très bien le site de Fil Bleu.

Bilan : TM Tours est une bonne surprise. Simple, rapide et efficace, elle simplifie grandement certaines recherches malgré quelques faiblesses de jeunesse. Après tout, ce n’est que la V1.

Olivier Collet