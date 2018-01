Victoire boueuse pour l'US Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Ce dimanche, les rugbymens de l'US Tours recevaient La Baule en Fédérale 3 et cet affrontement était attendu car les adversaires des orange et bleu avaient remporté le match aller et qu'ils occupaient avant le coup d'envoi la 3ème place du classement, juste derrière les Tourangeaux.

Dans la boue, après un week-end très pluvieux au-dessus de la pelouse du Stade Tonnelé, Tours a cette fois bien maîtrisé son sujet et s'impose plutôt nettement, 25 à 8.

Voici le reportage photo de Philippe Maitre...