Le CES Tours domine Gravenchon

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Les filles du CES Tours sont en forme ! Ce samedi soir à Monconseil, les basketteuses tourangelles ont dominé Gravenchon 64 à 49... "Un match de haut niveau face à un adversaire redoutable" souligne le club qui a attiré plus de 500 spectateurs pour cette soirée : des tribunes bien plus fournies que quand il joue le dimanche après-midi. C'est en plus une belle opération au classement de N3 puisque Tours se retrouve en deuxième place après ce succès.

James Techer était au match, en voici donc les meilleurs moments en images...