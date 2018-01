Le dessinateur tourangeau Titwane lauréat du Prix franceinfo 2018 de la BD d’actualité et de reportage

Pour son livre "Brigade des mineurs" réalisé avec Raynal Pellicer

Le 24e Prix franceinfo 2018 de la bande dessinée d’actualité et de reportage a été décerné au livre "Brigade des mineurs" réalisé par le documentariste Raynal Pellicer et le dessinateur tourangeau Titwane, aux éditions de La Martinière.

Depuis 2013, c'est la troisième collaboration des deux auteurs, après "Enquêtes générales. Immersion au coeur de la brigade de répression du banditisme", puis "Brigade criminelle. Immersion au cœur du 36, quai des Orfèvres" (relire cet article sur 37° à ce sujet).

Une série de livres illustrés alliant à la fois le reportage et le témoignage au sein des différentes brigades spécialisées de la police judiciaire de Paris. Cette fois-ci c'est donc le quotidien de la brigade de protection des mineurs qui est retranscrit à travers la plume de Raynal Pellicer et le dessin de Titwane. Un quotidien présenté avec réalisme et pudeur, sans esprit de sensationnalisme qui a donc séduit le jury du Prix Franceinfo.