CHU de Tours : des portes ouvertes pour les futurs étudiants

10 écoles et instituts seront présents.

L’Institut de Formation des Professions de Santé du CHU de Tours organise une journée Portes Ouvertes le samedi 27 janvier 2018 avec l'objectif "de faire découvrir l’ensemble des formations paramédicales professionna-lisantes dans le domaine de la santé." L'événement s'adresse aux futurs étudiants, à leurs parents ou aux professionnels. Il regroupera des formateurs, des étudiants en formation et les personnes en charges des concours et démarches administratives.Il sera également possible de visiter les locaux de l’institut

Plusieurs stands et interventions :

stands d’informations sur les formations

modalités des concours d’entrée

organismes d’aide à la formation

visite des salles de simulation et du plateau technique (chambres d’apprentis-sage par la simulation, blocs opératoires, salles de travaux pratiques de radiologie, de soins, laboratoires, isolateur…)

associations des étudiants

Seront réprésentés au 2 Rue Mansart à Chambray-lès-Tours...

L’Institut de Formation des Professions de Santé (IFPS)

L’I.F.P.S. est un institut qui regroupe neuf filières de formation dans les métiers du soin et médico-techniques. Avec un effectif de prés de 1000 étudiants, l’I.F.P.S. regroupe une équipe de 80 professionnels, dont une quarantaine de formateurs permanents tous issus des métiers d’infirmier, de manipulateur d’électroradio-logie médicale, de technicien de laboratoire médical, de rééducation, de préparateur en pharmacie et de cadres de santé hospitaliers.

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers

Une formation en alternance conduisant à la délivrance d’un diplôme d’État d’infirmier et d’un grade de licence est proposée.

4200 heures de formation (2100 heures de stage, 2100 heures de théorie)

Capacité d’accueil : 184 étudiants

Durée de la formation : 3 ans

La formation est accessible après sélection aux personnes titulaires d’un baccalauréat, aux étudiants ayant validé la PACES et aux aides-soignants justifiant de trois années d’exercice.

L’Institut de Formation d’Aides-Soignants

L’institut de formation d’aides-soignants propose une formation en alternance qui conduit à la délivrance d’un diplôme d’État d’aide-soignant.

1435 heures de formation (840 heures de stage, 595 heures d’enseignement)

Capacité d’accueil : 110 élèves

L’Institut de Formation des Ambulanciers

L’institut de formation des ambulanciers propose une formation en alternance qui conduit à la délivrance d’un diplôme d’État. Les enseignements sont dispensés par des professionnels internes ou externes au CHRU de Tours sous la double validation du conseiller scientifique et du directeur.

Capacité d’accueil 30 élèves

2 sessions / an

L’Institut de Formation de Manipulateurs d’Électroradiologie Médicale (IFMEM)

L’Institut de Formation de Manipulateurs d’Électroradiologie Médicale (IFMEM) du CHRU de Tours est le seul centre de formation de MEM diplômés d’État de la région Centre-Val de Loire. C’est une école hospitalière qui délivre une formation diplômante et professionnalisante. Le cursus des études est de 3 ans. La formation est une alternance de cours théoriques, de Travaux Pratiques ou Dirigés (TP ou TD) et de stages cliniques de quatre semaines. Tous les stages cliniques sont fournis par l’institut de formation. La capacité d’accueil est de 35 étudiants par promotion.

L’Institut Régional de Formation de Techniciens de Laboratoire Médical

L’institut régional de formation de techniciens de laboratoire médical propose une formation initiale en alternance sur 3 ans conduisant au Diplôme de Technicien de Laboratoire Médical (DETLM).

Durée de la formation : 3 ans

1000 h : formation théorique -70 intervenants experts dans leur domaine d’activité professionnelle

1100 h : travaux dirigés et pratiques intégratives sur le plateau technique de l’IRFTLM - 30 interve-nants et 3 formateurs permanents

1120 h : 32 semaines d’immersion en milieu professionnel - aide à la recherche des terrains de stage par l’IRFTLM

Le Centre de formation des Préparateurs en Pharmacie Hospitalière

Le centre de formation propose une formation en alternance conduisant au Diplôme de Préparateur en Pharmacie Hospitalière (DPPH).

Capacité d’accueil : 40 - accompagnement individualisé

Durée de la formation : 10 mois

L’Institut de Formation des Cadres de Santé

L’Institut de Formation des Cadres de Santé assure le cursus de formation auprès des professionnels de santé justifiant de 4 années d’expérience professionnelle au 31 janvier de l’année des épreuves de sélec-tions en vue de favoriser les fonctions de :

cadre en unité de soins ou structure sanitaire, sociale et médico-sociale,

cadre en institut de formation initiale ou spécialisée

cadre en missions transversales (projet, réseaux, coordination).

La Formation Cadre de Santé se déroule sur 42 semaines en continu, de début septembre jusqu’à fin juin de l’année suivante (10 mois).

L’École d’Infirmiers Anesthésistes

La formation est ouverte aux infirmiers ayant une expérience professionnelle de 2 ans.

Pour la région Centre-Val de Loire, l’école est située au CHU de Tours, elle est ouverte depuis 1981, sa capacité d’accueil est de 20 étudiants par promotion.

Les études, d’une durée de 2 ans, sont organisées en quatre semestres universitaires, à temps plein. Elles comportent, sur l’ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques fondamentaux et cliniques, et des enseignements pratiques (bloc d’apprentissage par la simulation), répartis en unités d’enseignement. La formation est suivie en alternance entre des temps à l’institut et des temps de stages (26 semaines de cours et 58 semaines de stages réparties sur 4 semestres). L’enseignement clinique comprend des stages et des enseignements coordonnés dont les modalités sont fixées dans la maquette de formation de l’arrêté du 23 juillet 2012.

L’École d’Infirmiers de Blocs Opératoires

Sa capacité d’accueil est de 25 élèves. La formation est ouverte aux infirmiers ayant une expérience professionnelle minimum de 2 ans à l’entrée en formation.

L’enseignement est assuré par : des cadres de santé IBODE formateur, des IBODE, des praticiens hospi-taliers, et autres personnes compétentes suivant les différents enseignements.

Avec communiqué.