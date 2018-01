2ème victoire de Tours en 22 journées de Ligue 2

Le TFC a battu Niort.

Après un match nul une défaite pas trop honteuse contre le leader de Ligue 2, le Tours FC confirme ses atouts en ce début 2018 : ce vendredi soir, il a remporté sa seconde victoire de la saison en championnat, face à Niort.

On n’a pas dit que c’était simple, mais les Ciel & Noir sont rentrés dans les vestiaires de la Vallée du Cher avec les 3 points de la victoire, en s’imposant 2 buts à 1.

C’est Tours qui a ouvert la marque en première période grâce à Zukic qui évoluait pour la première fois dans l’effectif de Jorge Costa. Juste avant la pause, Niort a égalisé puis Ndoye a permis aux Tourangeaux de reprendre l’avantage à la 50ème minute. Tours a ensuite géré son avance s’offrant quelques occasion supplémentaires sans concrétiser.

Au classement, le TFC pointe à la dernière place et rattrape un peu de son retard sur Quevilly-Rouen et Bourg-en-Bresse, également menacés de relégation. Tours est ainsi à 8 longueurs de Bourg et 9 des Normands, en position de barragistes. Il reste encore 16 journées avant la fin de la saison.