Donnez vos agendas inutiles au CREPI Touraine

Ils seront redistribués.

Le CREPI Touraine organise jusqu'à mi-février la collecte des Agendas Solidaires 2018, en collaboration avec le CRIA 37 et le CCAS de Tours.

Cette action est née d’un constat : chaque année, les entreprises, commerçants et particuliers reçoivent beaucoup d’agendas et finissent par en avoir trop, ne sachant plus quoi en faire. L’idée est donc d’éviter le gaspillage et d’en faire profiter des demandeurs d’emploi pour les aider à s’organiser dans leurs démarches. En effet, un grand nombre de candidats n’ont pas

les moyens de s’offrir des agendas et ne réalisent pas leur importance dans la démarche de recherche d’emploi.

Cette action a débuté en décembre 2017 et prendra fin le jeudi 15 février 2018. Les agendas et calendriers seront ensuite redistribués par chaque structure à ses bénéficiaires.

Vous pouvez déposer vos agendas au CREPI Touraine

6 Rue du Pont de l’Arche

37550 SAINT AVERTIN

