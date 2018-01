Les animations de la Bibliothèque de Tours ce week-end

Elle participe à la Nuit de la Lecture.

Un week-end, 3 rendez-vous pour la Biblitohèque Centrale de Tours située Quai Malraux. Les voici :

Samedi à 15h, atelier d’écriture « Jeux littéraires » de Jacques Perry-Salkow – gratuit sur inscription



De 18h jusqu’à 22h, la Nuit de la lecture, 2ème édition, avec des lectures de kamishibaï, de pop-up ou sous la tente, des jeux de société pour la jeunesse, une lecture à la manière de Daniel Pennac et une lecture dessinée de nouvelles humoristiques, un Game of series et un Quiz Musical pour les adultes !!



Dimanche, de 14h30 à 18h, la Bibliothèque Centrale ouvre ses portes : dès 15h, découverte du travail de Jacqueline et Marcel de la compagnie l’Art Rosé, ou bien des applications de tablettes numériques sur le thème de la vie pratique ou encore écoute de vinyles.