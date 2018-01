Opération démontage à Porte de Loire

Les photos du jour d'Info-Tours.fr.

A quoi reconnait-on que la période des fêtes est vraiment finie ? Sans doute lorsque la grande roue et la patinoire des bords de Loire de Tours plient bagage. Installées là depuis fin novembre, les attractions sont remballées en ce moment du côté de Porte de Loire (ou Place Anatole France). Malgré plus d'un mois et demi de présence, le bilan a été mitigé pour les forains en raison de la météo très humide de décembre et début janvier...

A noter que si vous avez encore envie d'un vin chaud ou de marrons, les chalets de la Rue Nationale font encore de la résistance.

Quant à la grande roue, elle reviendra au même moment que les beaux jours, sans doute un peu avant la St Glinglin. Reste à savoir si ce sera avant ou après le début du chantier des hôtels du quartier...

Photos : Laurent Geneix