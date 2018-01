321 000€ d'enchères en un week-end à Tours

Pour des montres et des bijoux.

Les enchères séduisent les Français, à en juger par exemple par le succès de l'émission Affaire conclue sur Frane 2 cette année. A Tours, des ventes sont organisées de manière régulière dont une le week-end dernier au sein de l'Hôtel de l'Univers.

Menée par Philippe et Aymeric Rouillac elle a permis plusieurs ventes de montres et bijoux pour un total de 321 000€ dont 25.200 € pour une montre Patek Philippe de 2006. "Avec ses 24 fuseaux horaires et son remontage automatique, elle a séduit un homme d'affaire franco-serbe" expliquent les commissaires priseurs. Pour la petite histoire, l'objet avait été déniché lors d'une journée d'estimations de biens organisée à Orléans.

12 nationalités différentes étaient représentées pour ces deux jours d'enchères au cours desquels des objets d'argenterie ou en cristal ont également changé de main.

"Les bijoux en or donnés par des pèlerins et vendus au profit du Sanctuaire de Lourdes ont permis de réunir des fonds importants qui seront affectés aux travaux de prévention après les tragiques inondations de 2012 et 2013. Un spectaculaire service à thé en argent avec son décor « au chinois » gravé à l'acide sous le Second Empire par l'orfèvre Odiot a obtenu l'enchère de 6.700 € auprès du marché chinois" souligne encore la maison Rouillac qui organise aussi des ventes régulièrement à l'Hôtel Gouin, Rue du Commerce à Tours. La prochaine ce sera le 7 mars pour des cartes postales.