Bib Gourmand du Michelin : 21 bonnes tables à prix abordables distinguées en Touraine

Une liste à noter précieusement.

Précédant le fameux Guide Rouge et ses restaurants étoilés, la sélection Bib Gourmand éditée par le Guide Michelin également est un événement tout aussi attendu par le milieu des restaurateurs, chaque début d'année. Une distinction également décernée par des inspecteurs du Michelin, qui prend de plus en plus d'importance. Il faut dire qu'elle vient remplir une gamme de restaurants associant à la fois la qualité des plats mais aussi aux tarifs abordables (le menu entrée-plat-dessert doit être à 32€ maximum).

Et cette édition 2018 du Bib Gourmand vient affirmer un peu plus la place que la « Bistronomie » prend en Touraine et plus largement en région Centre-Val de Loire. Dans notre département, 21 restaurants sont distingués cette année, soit un de plus que l'an passé. En région ils sont 45 à être primés (un de moins que l'an passé cette fois).

L'Indre-et-Loire a donc près de la moitié des restaurants cités dans ce guide 2018, un symbole de l'évolution du milieu de la restauration et de la gastronomie (ou semi-gastronomie) prise ces dernières années avec l'ouverture conjuguée de plusieurs restaurants de cette gamme s'adaptant aussi bien aux repas d'affaires qu'aux diners entre amis ou famille.

Dans la région, trois restaurants dont L'Auberge de Port-Vallière (Tours/Fondettes) rejoignent la liste des Bib Gourmand en ce début d'année 2018 (soulignés dans la liste ci-dessous).

Les 45 restaurants de la région distingués comme « Bibs Gourmands 2018 » (en gras ceux en Indre-et-Loire) :

Amboise (37) - Le Lion d'Or

Aubigny-sur-Nère (18) - La Chaumière

Azay-le-Rideau (37) - L'Aigle d'Or

Azay-le-Rideau (37) - Auberge Pom'Poire

Bléré (37) - La Boulaye

Bonny-sur-Loire (45) - Restaurant des Voyageurs

Bourges (18) - Le Beauvoir

Bourges (18) - Les Petits Plats du Bourbon

Bracieux (41) - Le Rendez-vous des Gourmets

Brou (28) - L'Ascalier

Châteaudun (28) - Aux Trois Pastoureaux

Châteauroux (36) - Jeux 2 Goûts

Chédigny (37) - Le Clos aux Roses

Chilleurs-aux-Bois (45) - Le Lancelot

Chinon (37) - Au Chapeau Rouge

Chinon (37) - L'Océanic

Chisseaux (37) - Auberge du Cheval Rouge

Dreux / Cherisy (28) - Le Vallon de Chérisy

Gien (45) - Le P'tit Bouchon

L'Île-Bouchard (37) - Auberge de l'Île

Langeais (37) - Au Coin des Halles

Luynes (37) - Le XII de Luynes

Ménestreau-en-Villette (45) - Le Relais de Sologne

Montlivault (41) - Côté Bistro

Monts (37) - Au Carrousel des Saveurs

Nérondes (18) - Le Lion d'Or

Neuillé-le-Lierre (37) - Auberge de la Brenne

Orléans (45) - La Dariole

Orléans (45) - L'Hibiscus

Orléans (45) - La Parenthèse

Oucques (41) - Le Commerce

Saint-Benoît-sur-Loire (45) - Le Grand St-Benoît

Sancerre (18) - La Pomme d'Or

Savonnières (37) - La Maison Tourangelle

Tours (37) - Au Lapin qui Fume

Tours (37) - Le Bistrot de la Tranchée

Tours (37) - Le Chien Jaune

Tours (37) - Le Saint-Honoré

Tours/Fondettes (37) - Auberge de Port Vallières

Tours/Parçay-Meslay (37) - L'Arche de Meslay

Tours/Saint-Cyr-sur-Loire (37) - L'Atelier d'Olivier Arlot

Valençay/Veuil (36) - Auberge St-Fiacre

Vierzon (18) - Les Petits Plats de Célestin

Villedieu-sur-Indre (36) - La Gourmandine

Villegenon (18) - La Récréation Gourmande