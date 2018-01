1,6 million d'entrées dans les cinémas tourangeaux en 2017

Découvrez les films qui ont accueilli le plus de spectateurs.

Une année mitigée pour les cinémas tourangeaux... En 2017, 1 580 000 fauteuils ont été occupés lors des milliers de séances organisées par les différentes salles de la ville : dans les deux multiplexes CGR et aux Studio Rue des Ursulines.

Sans surprise, le CGR des Deux Lions reste le 1er complexe de l'agglo avec 970 000 entrées, un chiffre en léger repli (-0,26%) que la direction explique en partie par le décalage des dates des vacances de Noël (à cheval sur décembre et janvier). Cela dit, dans le même temps, le nombre d'entrées dans les cinémas est en diminution d'1,8% au niveau national, ce qui est donc supérieur au bilan du Mega CGR. Ce dernier bénéficie en fait d'une bonne dynamique en raison de ses nombreux événements (une vingtaine d'équipes de films ont été accueillies par l'équipe de Pierre Créter en 2017).

Deuxième multiplexe de Tours : les Studio. Le 1er cinéma art et essai de France reste dans sa moyenne avec 349 597 entrées sur l'ensemble de l'année. Il conforte aussi son avance sur le CGR Centre qui totalise 262 000 entrées en 2017, en nette baisse de 6,5% sur un an : "c'est toujours difficile pour ce cinéma malgré des investissements importants dans la rénovation des salles" analyse la direction qui explique cette mauvaise dynamique par les difficultés globalement rencontrées par les commerces de centre-ville.

Dans les deux CGR, c'est Moi, moche et méchant qui occupe la 1ère place du box office devant le nouvel épisode de la saga Star Wars (pourtant sorti le 13 décembre). Valérian, Raid Dingue et Alibi.com suivent aux Deux-Lions, Raid Dingue, Valérian et Baby Boss au CGR Centre.

Aux Studio, le box office voit La La Land s'imposer avec près de 12 000 entrées pour cette superbe comédie musicale. Suivent Au revoir là-haut (près de 10 000 entrées), 120 Battements par minute, Lion, La Villa, Sage femme et Django.