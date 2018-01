Offrez une deuxième vie à votre sapin de Noël

La société Jardin Bleu propose de ramasser votre sapin pour le recycler

Que faire de votre sapin passé les fêtes ? Epineuse question vous en conviendrait. Sur Info Tours, nous vous avions déjà donné une solution il y a quelques jours, avec le dispositif mis en place par la Métropole. Cependant la ville de Tours ne possède pas de collecte de déchets végétaux, si bien que chaque année, des centaines (voire plus) de sapins finissent leur existence sur les trottoirs de Tours, dans l'indifférence quasi-générale. Une situation à laquelle la société paysagiste Jardin Bleu a souhaité réagir en organisant depuis deux ans une collecte écologique des connifères en question sur la ville de Tours.

Ainsi depuis l'an dernier, Thierry Girault et son équipe proposent de passer ramasser vos sapins les soirs en semaine entre 20h et 22h (ainsi que les samedis en journée). Pour cela il suffit de se rendre sur le site de l'entreprise et de remplir un formulaire à retourner. Une fois ramassés, les sapins seront recyclés et valorisés en compost ou serviront pour le chauffage biomasse.

"Avec 250 sapins, on va créer une tonne de déchets verts, soit l'équivalent de 1500 kilowatts/heure d'énergie créée" explique Thierry Girault qui amènent les sapins à la plateforme ecosys de Saint-Pierre-des-Corps, ce qui a eu un coût pour son entreprise de l'ordre de 4000 euros. Et pour amortir ce coût, Jardin Bleu demande cette année une participation (prix libre) aux particuliers lui confiant leur sapin.

Après avoir ramassé 3000 sapins l'an dernier, Thierry Girault espère atteindre le nombre de 5000 cette année.

