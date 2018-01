Le TVB s'offre le leader : Paris

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

En Ligue A de volley, un match Tours-Paris c’est toujours la promesse d’un beau moment, d’une opposition musclée entre deux as du championnat.

On confirme : la rencontre de ce vendredi a été un bon moment... pour le TVB, et le TVB seulement. En s’offrant le leader 3-0 (25-21, 25-17, 25-23), le club se permet de rester invaincu dans sa salle cette saison en Ligue A et monte provisoirement sur le podium en attendant les autres rencontres. Il n’a par ailleurs que 4 points de retard sur le club de la capitale.



Voici les photos de la soirée par James Techer...