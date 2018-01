Un point mais pas de but pour le Tours FC

Le reportage photo d’Info-Tours.fr.

Ce vendredi soir c’était la 20ème journée du championnat de Ligue 2, le début de la 2ème partie de la saison après une première moitié catastrophique pour le Tours FC, dernier du championnat avec 5 maigres points en 19 rencontres.



Face à Clermont, club de milieu de tableau, les joueurs de Jorge Costa se devaient de faire un résultat pour espérer prendre un voire plusieurs points et maintenir l’espoir d’un maintien en deuxième division à la fin de la saison.



Malgré le renforcement offensif du club pendant le mercato, le contrat n’est qu’à moitié rempli. Tours et Clermont se séparent sur un 0-0. Le Tours FC n’a pas pris de but, c’est une bonne nouvelle pour la deuxième moins bonne défense du championnat. En revanche il peine encore à marquer (seulement 10 réalisations depuis l’été 2017 en Ligue 2).



Avec 6 points, le Tours FC reste naturellement dernier, à 9 points d’écart du 19ème Quevilly-Rouen et à 11 points de Bourg-en-Bresse, le barragiste. Et la prochaine rencontre s’annonce d’ores et déjà complexe : mardi soir Tours joue à Reims (leader). Le match aura lieu à 21h. En attendant voici les photos de la rencontre contre Clermont par Philippe Maitre...