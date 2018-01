THEÂTRE : Gagnez vos places pour voir "L'Âge Libre" Salle Thélème

Une pièce musicale et antisexiste.

Jeudi 25 janvier, la Cie Avant l'Aube sera Salle Thélème pour présenter L'Âge Libre, un spectacle de théâtre programme par le service culturel de l'Université François Rabelais, en partenariat avec le Crous Orléans-Tours.

Présentation :

Trois comédiennes et une violoncelliste, gantées et culottées s’inspirent sauvagement de Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes pour un spectacle-performance résolument féminin. Enfants perdues de la génération Y, elles réinventent l’amour à l’heure de l’âge libre. Leur combat ? Interroger le rapport au désir des jeunes femmes d’aujourd’hui.



A la façon de flashs photographiques qui éclatent avec vigueur, L’Âge Libre entraîne le spectateur dans des instants de vie aussi éphémères qu’intenses. Sous couvert d'humour, les comédiennes se réapproprient le texte de Barthes en le confrontant aux angoisses et aspirations bien actuelles de leur génération. Sans pathos ni pardon, cette ode au désir fait le pari d’une force juvénile.



L’Âge Libre a reçu le prix du jury du Festival A Contre Sens (2015) et le premier prix du Concours National de Théâtre Etudiant du CNOUS (2016).

Mise en scène Maya Ernest. Avec Agathe Charnet, Inès Coville, Lucie Leclerc, Lillah Vial. Création Musicale : Inès Coville. Scénographie Marion Dossikian et Clémence Turpin. Costumes Chloé Foulquier et Christelle Nisin.

Jeudi 25 janvier • 20h30 • Thélème

•• Un petit texte de présentation est disponible ici.

Tarifs : 12€ plein tarif, 9€ UTL, 6€ tarifs réduits, 4€ PCE.

Réservation : ticketfac.univ-tours.fr

Vous voulez gagner vos places ? Envoyez-nous un mail avec vos coordonnées à contact@info-tours.fr avant le vendredi 19 janvier 2018 à 12h. Si vous remportez vos billets, nous vous recontacterons après cette date pour vous en informer.

Photo : Adrien Feuillet.