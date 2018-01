Encore un nouveau joueur au Tours FC

Il s'appelle Samson Mbingui.

Après sa victoire de la semaine dernière en Coupe de France, et à la veille d'un match important contre Clermont ce vendredi en Ligue 2, le Tours FC a annoncé l'arrivée d'une nouvelle recrue dans son effectif ce jeudi.

Samson Mbingui est donc le petit nouveau dans les vestiaires de la Vallée du Cher. International pour le Gabon, c'est un milieu offensif de 25 ans.

"Issu du club gabonais de Mangasport, Samson rejoint ensuite l'Algérie : il évolue successivement avec le MC Alger, le MC El Eulma et le NA Hussein Dey et participe à une quarantaine de rencontres entre 2014 et 2016. Repéré par le club mythique marocain du Raja Casablanca, il effectue une quinzaine de matchs avec la formation marocaine. Régulièrement sélectionné avec l'équipe nationale du Gabon depuis ses débuts, Samson a participé aux Jeux Olympiques et à la Coupe d'Afrique des Nations" précise le club.