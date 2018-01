"Paco Chante la paix" bouscule le Grand Théâtre de Tours

A revivre en images.

C'est un événement auquel Le Grand Théâtre de Tours est peu habitué qui s'est déroulé mercredi soir. Le genre d'événement dédié à la rue : les 20 ans de "Paco Chante la Paix", le personnage créé par le Tourangeau Arnaud Aymard. Un personnage clairement loufoque, à l'humour complètement absurde et qui séduit depuis 20 ans maintenant. Le premier d'une longue série de personnages du Tourangeau (Ammoniacal, Olaph Nichte, L'Oiseau Bleu, Perceval...). Des personnages tous calibrés pour le théâtre de rue et l'impro et qui ont en commun une face absurde mais aussi une douce utopie touchante sur le monde qui les entourent.

Et cela fait donc 20 ans que ça dure. Un anniversaire fêté dignement dans le cadre du Grand Théâtre de Tours. Un événement pour lequel Spectralex, la compagnie d'Arnaud Aymard, aidée pour l'occasion par Béton Production et l'agence Un Je ne Sais Quoi pour l'organisation, avait vu grand. Sur scène, c'est une vingtaine d'artistes, venant du milieu tourangeau, celui avec lequel Arnaud Aymard a débuté (il a commencé avec la compagnie Ex-Nihilo et Jean-Louis 2000), mais aussi d'ailleurs comme François Rollin.

Au final, trois heures de cabaret de rue, absurde et drôle, dans un Grand Théâtre plein pour l'occasion (avec une bonne partie du milieu culturel tourangeau de ces 20 dernières années présents). De scénettes en scénettes, l'humour toujours, le bon esprit et le bon mot (souvent), et au milieu un Paco en chef d'orchestre resplendissant.

Le reportage photos de Christelle Bernard pour Info Tours :