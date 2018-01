Neurochirurgie au CHU : nouvelle manifestation samedi

Les grévistes ont aussi écrit à la ministre de la santé.

Après le lancement d'une grève et une manifestation devant l'hôpital Bretonneau il y a quelques jours, les équipes de neurochirurgie du CHU de Tours vont poursuivre leur mobilisation ce samedi 13 janvier en allant manifester de 14h à 16h dans le centre-ville, Place Jean Jaurès. "L'objectif est de les informer sur la restructuration du service et ses conséquences sur leur prise en charge" précisent les syndicalistes qui animent ce mouvement.

Soutenu par la CGT et Sud, le personnel en grève depuis le 28 décembre dénonce de "nombreuses" suppressions de postes dans le service de neurochirurgie dans le cadre du programme Nouvel Hôpîtal Trousseau Horizon 2026 et une détérioration de leurs conditions de travail mais aussi du suivi des patients.

En plus de cette démarche vers les Tourangelles et les Tourangeaux, ils ont adressé un courrier à la ministre de la santé et un autre au maire de Tours, par ailleurs président du conseil de surveillance de l'hôpital.

