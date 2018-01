2 jours de magie au Vinci de Tours ce week-end

Le Festival International de Magie revient pour sa 3ème édition.

2 représentations, 2h30 de spectacle et des numéros qui devraient étonner le public : le 3ème Festival International de Magie de Tours c'est ce week-end, les 13 et 14 janvier, et c'est au Vinci que ça se passe. Les organisateurs annoncent "des artistes de renimmée mondiale" et des numéros "tous plus fous les uns que les autres". C'est le magicien Philippe Bonnemann qui présentera la soirée (samedi à 20h30 et dimanche à 14h30).

Voici un avant-goût des artistes présents...

Les Chapeaux Blancs (France) :

Tim Silver (France) :

Il y aura aussi des Espagnols, des Italiens, des Autrichiens...

Des numéros sont ausis prévus à l'entracte, des dédicaces seront organisées avec les artistes à la fin des représentations et les vrais fans pourront repartir avec tout le nécessaire pour faire quelques tours à la maison.

Prix des places : de 20 à 40€.