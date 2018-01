Le Tours FC qualifié pour les 16èmes de finale de la Coupe de France

Il a battu Chartres ce samedi.

Les matchs de coupes continuent de sourire au Tours FC. Après son beau parcours en Coupe de la Ligue (et notamment une victoire contre Nantes), le club s'est qualfiié pour les 16èmes de finale de la Coupe de France ce samedi.

Opposé à Chartres (une équipe amateur de Nationale 2 qui avait fait tomber Orléans), le dernier de Ligue 2 l'emporte 2 buts à 1. Sans briller donc, mais tout de même avec une certaine efficacité, notamment de la part du nouveau gardien, Rémy Descamps, arrivé cette semaine grâce à un prêt du PSG.

Dans le détail, c'est Tours qui a ouvert la marque en tout début de match avec un but de Maki Tall dès la 8ème minute, mais Chartres a mis la pression sur le camp des Ciel & Noir pendant toute la rencontre, réussissant à aller au bout à la 27ème minute grâce à une tête de Delonglee. Heureusement, Maki Tall (de nouveau) a redoné l'avantage aux joueurs de Jorge Costa juste avant la mi-temps.

La seconde période s'est ensuite déroulée sans but. On y notera tout de même les deux cartons rouges pour Chartres, l'expulsion d'Elhriti pour Tours après deux cartons jaunes et les assauts continus de Chartres contre le but tourangeau. Le TFC peut donc remercier son gardien. Charge à lui de poursuivre sur cette lancée dès la semaine prochaine en championnat, et ce ne sera pas simple : Clermont vient à la Vallée du Cher ce 12 janvier à 20h. Ce sera l'occasion de découvrir les recrues du mercato, dont la dernière en date annoncée en fin de semaine : Mohamed Larbi, un milieu offensif franco-tunisien de 30 ans qui a déjà évolué en Ligue 1.