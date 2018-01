Après les fêtes, des ateliers bien-être à la Gloriette

Des ateliers nature et créatifs.

En janvier, le parc de La Gloriett situé aux Deux-Lions de Tourspropose un programme d'ateliers nature et créatifs, dédiés au bien-être après les fêtes. Au programme : gestion des troubles du sommeil et du stress, cours d'art floral, atelier de boissons énergisantes et cuisine détox...

Samedi 13 janvier, Elsa de Kalika ouvre le bal avec un atelier dédié aux boissons énergisantes et cuisine détox,

Anna de l'équipe de La Gloriette suivra le mercredi 17 janvier pour initier les adultes au tressage d'un nichoir. Un atelier de vannerie permettre aux oiseaux de se mettre au chaud !

Aromatologue et formatrice en cosmétologie, Catherine Gilette animera, samedi 20 janvier, un atelier sur les troubles du sommeil et la gestion du stress.

Mercredi 24 janvier, il y aura un atelier Découverte Ikebana sur le nouvel an japonais. Autour de la composition florale, les

participants s'initieront à cet art traditionnel japonais pour "faire vivre les fleurs".

Tarifs : 14€ la journée (uniquement pour les adultes) - 6€ la ½ journée pour les adultes et enfants > 12 ans 2€ la ½ journée pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les < 6 ans

Réservation indispensable au 02 47 21 63 79 / gloriette-animations@tours-metropole.fr

Avec communiqué.