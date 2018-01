En 2018, nouvelle activité pour l'association Ob'in Tours

Elle propose des ateliers pilate-relaxation.

Ob'in Tours est une association tourangelle qui accompagne les personnes souffrant d'obésité et qui peuvent être en parcours de soins pour une chirurgie. Ses objectifs : promouvoir et développer la prise en charge globale du surpoids et de l’obésité, lutter contre la sédentarité en proposant des activités et lieux adaptés aux personnes obèses et accompagner les personnes opérées avant, pendant et après la chirurgie avec des professionnels de santé et paramédicaux spécialisés dans la prise en charge de l’obésité.

En ce début d'année 2018 elle lance une nouvelle activité mixant pilate et relaxation : "cette activité est animée par Jocelyn Neau, coach sportif, sophrologue et masseur intuitif. Les séances vont être réalisées avec des techniques de gym douce, pilates, yoga, automassages, techniques de relaxation, sophrologie et débats collectifs afin de permettre aux pratiquants et pratiquantes de mieux écouter son corps, le ressentir afin d’accepter et accompagner la perde de poids suite à l’intervention. Le but est également de retonifier les chaines musculaires et apporter un peu plus de cardio et volume respiratoire aux participants" explique l'association.

Séances chaque mercredi pendant 1h dès 18h30 à la salle Camus Maurois (Ste Radegonde).

D'autres animations sont prévues comme un vide dressing début avril, des ateliers soins esthétiques avec conseil en image les samedis, et dès septembre un groupe de parole avec un psychologue.

Infos par mail : obintours@gmail.com